Жуткую аварию с четырьмя авто сняли на видео в Павлодаре

ДПТ произошло на пересечении улиц Чокина-Назарбаева, передает zakon.kz.
В ДТП сначала столкнулись Toyota и Volkswagen, сразу же за ними Mercedes и LADA. Volkswagen пересекал Назарбаева, его протаранил водитель Toyota. От столкновения из немецкого автомобиля выпала женщина, которой в дальнейшем потребовалась госпитализация, - пишет pavon в Instagram.
Как уточняется, в момент столкновения первой пары машин LADA повернула на Назарбаева в сторону вокзала. Mercedes же ехал параллельно Toyota в том же направлении. Немецкий автомобиль, возможно, уходя от ДТП справа от себя, въехал в LADA.
На место происшествия прибыли скорая и полиция.
Редакция zakon.kz предупреждает о нецензурной лексике в опубликованном в соцсетях видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хотите быть в курсе важных новостей?