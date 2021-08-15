Жуткую аварию с четырьмя авто сняли на видео в Павлодаре

ДПТ произошло на пересечении улиц Чокина-Назарбаева, передает zakon.kz.

В ДТП сначала столкнулись Toyota и Volkswagen, сразу же за ними Mercedes и LADA. Volkswagen пересекал Назарбаева, его протаранил водитель Toyota. От столкновения из немецкого автомобиля выпала женщина, которой в дальнейшем потребовалась госпитализация, - пишет pavon в Instagram.

Как уточняется, в момент столкновения первой пары машин LADA повернула на Назарбаева в сторону вокзала. Mercedes же ехал параллельно Toyota в том же направлении. Немецкий автомобиль, возможно, уходя от ДТП справа от себя, въехал в LADA.

На место происшествия прибыли скорая и полиция.

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