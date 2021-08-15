Почти полмиллиона жителей ВКО занимаются спортом

Восточно-Казахстанская область входит в число регионов, где население активно занимается спортом, и есть положительная динамика увеличения числа тех, для кого физическая культура - это образ жизни, передает zakon.kz.

По данным Управления физической культуры и спорта ВКО, по итогам полугодия охват населения, занимающегося физической культурой и спортом, составил 31,3% от общей численности населения области и составил 427 722 человека (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 30,9%). Интерес к активному образу жизни напрямую связан с возможностью посещать спортивные объекты, школы или секции, говорят специалисты и проводят прямую параллель со строительством спортивных объектов в регионе. И в этом направлении в Восточном Казахстане есть чем гордиться, - рассказали в пресс-службе акима региона.

В 2020 году введены в эксплуатацию четыре ФОК в селе Кокпекты Кокпектинского района, в городе Шар Жарминского района, в поселке Актогай Аягозского района, в селе Маканчи Урджарского района. Построены и работают два бассейна в селе Курчум Курчумского района и в селе Урджар Урджарского района.

В текущем году ведется строительство 13 спортивных объектов - 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и два спортивных модулей.

Также в 2021 году завершился текущий ремонт ДЮСШ города Аягоз. В ДЮСШ города Шемонаиха завершился текущий ремонт. До конца текущего года планируется проведение капитального ремонта спортивного комплекса "Алтай" в селе Улкен Нарын.

В рамках выполнения поручения Президента страны о необходимости развития массового спорта средняя обеспеченность спортивной инфраструктурой в Восточном Казахстане по итогам года составит 39,8%.

Кроме того, 30 декабря 2020 года Президентом Республики Казахстан Токаевым подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта", в котором законодательно закреплены понятия государственного спортивного заказа и их подушевого нормативного финансирования - для максимального охвата детей занятиями в спортивных секциях. На эти цели бюджетом предусмотрено 287 млн 958 тыс. тенге с планируемым охватом двух тыс. детей. На сегодняшний день на портале https://artsport.edu.kz поставщиками услуг подана 31 заявка, из них семь одобрено (волейбол, пауэрлифтинг, спортивные танцы, спортивная гимнастика, фигурное катание), количество выданных ваучеров - 197, из них 178 ваучеров активировано.

Благодаря всем этим мерам на сегодняшний день жители Восточного Казахстана имеют возможность заниматься 64 видами спорта. В спортивных школах работают 1186 тренеров, которые готовят настоящих чемпионов. В текущем году (январь-июль) спортсменами области завоевано 1801 медаль (золотых - 595, серебряных - 567 и 639 бронзовых).

Накануне Дня спорта аким области Даниал Ахметов встретился с олимпийскими спортсменами. Глава региона отметил, что прошедшая Олимпиада показала, как важно уделять внимание подготовке тренерского состава.

Мы разработали систему трехуровневой подготовки спортивных наставников, потому что старые методы сегодня работают не в полную силу. Нужно модернизировать подход и использовать не только техники физподготовки, но и инновации. Современная спортивная наука позволит нам воспитать новых чемпионов, - отметил Даниал Кенжетаевич.

В 2022 году впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Именно этому виду спорта в ВКО уделяют особое внимание, отметил Д. Ахметов, так как наши атлеты способны показать отличные результаты.

Я убежден, что усиленные тренировки, активная тренерская работа и соревновательный дух приведут нас к местам на пьедестале почета. И самое главное - у наших спортсменов есть настрой на победу, - отметил аким ВКО.