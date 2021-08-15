Фото звездной пары из "Игры престолов" умилило пользователей Сети

Британская актриса Эмилия Кларк и ее коллега по сериалу "Игра престолов" Джейсон Момоа поделились совместным фото в соцсети, передает zakon.kz.

Будь то день или ночь, он носит свою кхалиси на руках, - подписала снимок в Instagram Кларк.

Пользователи Сети, полюбившие артистов в ролях Дейенерис Таргариен и Кхалп Дрого, меньше чем за час поставили более 800 тысяч лайков и оставили около четырех тысяч восхищенных комментариев:

Завораживающее очаровательны. Еще один самый удачливый человек на Земле... Джейсон. Я просто хочу знать, приветствуете ли вы друг друга на дотракийском?