Столичные заведения продолжают нарушать карантин, несмотря на штрафы

За прошедшие сутки мониторинговые группы столицы выявили 17 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, сообщает zakon.kz.

В районе Есиль 6 заведений работали с нарушениями режима карантина. Это рестораны Baobao, The Sky, Fashion bar, Baoli, а также бары "Панаехали" и "D1". Несоблюдение постановления главного санврача страны также выявили в музыкальном баре Garage, барбершопе Oldboy, клубе настольного тенниса Masters, магазинах детских игрушек и одежды Leo kids и Tompag, а также в "Лото клуб" и ночном клубе "Ирис".

Нарушения карантина зафиксированы в "Лото клубе" и баре Bravo Алматинского района, в ресторанах "Мирас" и "Гаухартас" и банных комплексах "Банный двор" и "Пропарься" Сарыаркинского района.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане остается нестабильной, продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Ежедневно в ковидные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. официальный сайт акимата Нур-Султана