Госсекретарь США: Мы добились своей цели в Афганистане

США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели, считает Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает zakon.kz.

В интервью CNN Блинкен отметил, что наличие американских военных в стране не остановило бы боевиков.

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Госсекретарь не согласен со сравнением текущей ситуации в Афганистане с историей во Вьетнаме во время вывода войск в 1975 году.

Это не Сайгон. Различие в том, что мы прибыли в Афганистан 20 лет назад для решения только одной задачи. Речь шла о наказании тех, кто совершил нападение на США 11 сентября 2001 года. И эта задача была успешно решена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Говоря о возможных санкциях в адрес Афганистана, Госсекретарь США пообещал, что они будут инициированы, если талибы придут к власти и "не будут поддерживать права народа республики".

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