7217 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

16 августа 2021, 08:00
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 16 августа. В Актюбинской области заметно выросло число заболевших. Если 15 августа в регионе за сутки зарегистрировали 240 больных, сегодня это число увеличилось почти на 100 человек. Также заметно ухудшилась ситуация по КВИ в ВКО, сообщает zakon.kz.

За сутки в стране подтверждено 7217 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 943,
  • в городе Алматы - 1503,
  • в городе Шымкент - 560,
  • в Акмолинской области - 283,
  • в Актюбинской области - 336,
  • в Алматинской области - 370,
  • в Атырауской области - 526,
  • в ВКО - 266,
  • в Жамбылской области - 177,
  • в ЗКО - 75,
  • в Карагандинской области - 1003,
  • в Костанайской области - 289,
  • в Кызылординской области - 166,
  • в Мангистауской области - 143,
  • в Павлодарской области - 311,
  • в СКО - 163,
  • в Туркестанской области - 103.

Всего в стране подтверждено 694 476 случаев.

5421 человек выздоровел от коронавируса

  • в городе Нур-Султан - 1107,
  • в городе Алматы - 1258,
  • в городе Шымкент - 581,
  • в Акмолинской области - 268,
  • в Актюбинской области - 13,
  • в Алматинской области - 252,
  • в Атырауской области - 235,
  • в ВКО - 63,
  • в Жамбылской области - 75,
  • в ЗКО - 48,
  • в Карагандинской области - 980,
  • в Костанайской области - 10,
  • в Кызылординской области – 168,
  • в Мангистауской области - 40,
  • в Павлодарской области - 107,
  • в СКО - 116,
  • в Туркестанской области - 100.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 572 034 человека.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?