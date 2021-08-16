7217 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 16 августа. В Актюбинской области заметно выросло число заболевших. Если 15 августа в регионе за сутки зарегистрировали 240 больных, сегодня это число увеличилось почти на 100 человек. Также заметно ухудшилась ситуация по КВИ в ВКО, сообщает zakon.kz.
За сутки в стране подтверждено 7217 случаев, из них:
Всего в стране подтверждено 694 476 случаев.
5421 человек выздоровел от коронавируса
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 572 034 человека.
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