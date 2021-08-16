Какие ягоды нужно есть во время реабилитации после COVID-19

Диетолог и терапевт Римма Мойсенко рассказала, какие ягоды необходимо есть во время реабилитации после коронавируса, передает zakon.kz.

Врач пояснила, что во время реабилитации после коронавируса крайне важно употреблять ягоды, богатые антиоксидантами. Больше всего их в плодах темного цвета: красной и черной смородине, малине, черноплодной рябине, - пишет smolnarod.ru.

Также, по словам доктора, необходимо добавить в свой рацион овощи, богатые клетчаткой, которая улучшает систему пищеварения. Особенно полезна свекольная ботва.

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