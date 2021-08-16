ЧП в Жамбылской области - движение поездов возобновлено

15 августа в Жамбылской области произошло ЧП - размыло основание железнодорожного моста на перегоне Аспара-Шу и автодороги, в результате чего задерживались поезда, сообщает zakon.kz.

Причина - обильные дожди со снегом в горах Меркенского района.

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В 02:40 завершены работы по восстановлению железнодорожного участка. Движение поездов возобновлено. В 04:00 восстановлен участок автодороги, - сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

Как уточнили в АО "Қазақстан темiр жолы", по одному пути движение поездов было открыто в 02:15.

Первым пропустили контейнерный поезд, затем - пассажирский поезд №712 "Тальго" сообщением Шымкент - Нур-Султан. Встречное движение открыто в 08:20. пресс-служба АО "НК "ҚТЖ"