Движение авто частично перекрыли на одной из улиц Нур-Султана

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Ш.Айманова, сообщает zakon.kz.

Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи с 16 по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Ш.Айманова на участке от ул. С.Сейфуллина до ул. Ж.Омарова, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Нур-Султана.

В транспортном управлении отметили, что "жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города".

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана