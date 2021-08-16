В Алматы число обращений в "скорую" увеличилось в два раза

Самый высокий показатель отмечался около недели назад и составил 8000 звонков в сутки, передает zakon.kz.

По словам заместителя директора по скорой медицинской помощи Алматы Андрея Ложкина, в начале года служба "скорой" обрабатывала в среднем около 3200 звонков в сутки. Сейчас, на пике заболеваемости, число обращений возросло практически в два раза и составило 6400. Максимально зафиксированное количество звонков за последнее время - 8000 в сутки.

Также увеличилась нагрузка на бригады, которая на сегодняшний день составляет около 15 вызовов в сутки по сравнению с началом года, когда было 8-10 вызовов максимум. В связи с неравномерным поступлением обращений населения в часы-пик с 10.00 до 15.00 и с 19.00 до 24.00, к сожалению, некоторые вызовы обслуживаются с опозданием. Хочу заверить, что все вызовы обслуживаются, но, в первую очередь, вызовы с угрозой жизни и здоровью пациента, - пояснил спикер.