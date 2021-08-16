Какую погоду принесет антициклон в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17 августа, сообщает zakon.kz.

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в восточной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке - град, пыльная буря, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман, - сообщили в ведомстве.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, местами - усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман.

Днем на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 18 м/с.

В горных районах Жамбылской области ночью ожидается гроза, град, местами - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. В Туркестанской, днем в Кызылординской области - усиление ветра 15-20 м/с. Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.