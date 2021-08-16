Что такое финансовая устойчивость потенциального поставщика

Как рассчитывается финансовая устойчивость и как вычислить показатель уплаченных налогов, объяснил руководитель отдела камерального мониторинга №1 ДГД по г. Алматы Бауыржан Байбараков, передает корреспондент zakon.kz.

Тема финансовой устойчивости потенциального поставщика очень важна для налогоплательщиков, участвующих в госзакупках. С 16 мая 2021 года были внесены изменения в Правила осуществления госзакупок, подписанные министром финансов РК, где показатель уплаченных налогов снижен с 4% на 3%.

Финансовая устойчивость - это сведения о стабильном положении потенциального поставщика, характеристика о превышении доходов над расходами, возможность свободно распоряжаться своей финансовой составляющей.

Сведения о финансовой устойчивости обновляются на сайте госзакупок автоматически по данным органов госзакупок по четырем показателям, отмечает Байбараков.

Эти показатели включают в себя:

доход, который должен составлять не менее одной второй части суммы госзакупок;

показатель уплаченных налогов, который должен составлять не менее 3%;

основные средства, которые должны составлять не менее 1/15 суммы, выделенной для осуществления госзакупок;

Фонд оплаты труда, который тоже должен составлять не менее 1/15 части, выделенной для госзакупок.

Доходы рассчитываются за период предыдущих трех лет, то есть в 2021 году - за 2017, 2018, 2019 годы. К примеру, если потенциальный поставщик будет участвовать в конкурсе на сумму 100 млн тенге, его доход за предшествующие три года должен составлять не менее 50 млн тенге. Этот доход в 50 млн тенге мы умножаем на 2, согласно требованиям правил осуществления госзакупок. Значит, он имеет право участвовать в конкурсе на сумму не менее 100 млн тенге.

Как вычислить показатель уплаченных налогов (ПУН). Уплаченные налоги 2,7 млн тенге делим на 50 млн тенге и умножаем на 100%, равно 5,4% - это ПУН. По данному примеру поставщик имеет право участвовать в конкурсе госзакупок.

Основные средства, составляющие 6,7 млн тенге, умножаем на 15, получаем 100,5 млн тенге. Фонд оплаты труда - 6,7 млн тенге - умножаем на 15, получаем 100,5 млн тенге.

То есть данные сведения берутся автоматически из следующих источников.

Доход по форме налоговой отчетности (ФНО) 100.00. За период с 2017 по 2019 год мы берем совокупный годовой доход с учетом корректировок. На сегодняшний день это строка 100.00.018.

Затем доходы по форме налоговой отчетности 220.00 - это для индивидуальных предпринимателей, работающих по общеустановленному режиму. Строка четвертая - "доход индивидуального предпринимателя", совокупно полученный за налоговый период.

Доходы и фонд оплаты труда на ФНО 910.00 для тех, кто работает на основе упрощенной декларации. Доход берется по первой строке 910 формы "доход", фонд оплаты труда определяется строкой "среднемесячная заработная плата на одного работника", умноженная на количество работников, затем умножается на 6 месяцев.

Средняя стоимость основных средств по ФНО 100.00. Заполняется в приложении "Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности". Приложение 7, строка 12. То есть мы берем на конец налогового периода все основные средства.

Фонд оплаты труда определяется строкой "начисленные доходы" в форме 200, приложении 01.001, "итого за отчетный налоговый период". Заполнив эту строчку, вы определяете фонд оплаты труда.

Чтобы скорректировать данные за прошедшие годы, необходимо начислить налоги, оплатить их.

При обращении в территориальный орган госдоходов мы откорректируем вашу финансовую устойчивость, - подытожил Бауыржан Байбараков.

Читайте также: Как оформить сопроводительные накладные на товар