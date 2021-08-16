Для трех тысяч североказахстанских детей спортивные секции станут бесплатными

За последний год в райцентрах СКО открыты два современных физкультурно-оздоровительных комплекса, передает zakon.kz.

Продолжается строительство еще пяти ФОК. Прошлой зимой ввели три хоккейных корта в районах. До конца года откроем еще два хоккейных комплекса. Начато строительство общежития для школы-интернат-колледжа, где обучаются наши одаренные юные спортсмены, - пишет аким региона Кумар Аксакалов в Instagram.



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Также он отметил, что по поручению Президента реализуется проект государственного спортивного заказа.

Это хорошая новость для родителей и детей. В регионе более трех тысяч ребят занимаются в платных секциях. Теперь они все будут охвачены бесплатными секциями, - отмечает аким.

По области в 27 спортивных школах обучаются свыше 13 тыс. детей. По всему региону функционируют три тысячи спортивных объектов.