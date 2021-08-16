Часть улиц планируют перекрыть в Нур-Султане

16 августа 2021, 19:44
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана.

Движение на пересечении проспекта Туран и проспекта Улы Дала частично перекроют, передает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в рамках реализации проекта "Строительство ул. №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран" проведет работы по устройству асфальтобетонного покрытия, - сообщает пресс-служба столичного акимата.

Строительные работы пройдут 17 августа с 08:00 до 24:00.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - отметили в транспортном управлении.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?