Часть улиц планируют перекрыть в Нур-Султане

Движение на пересечении проспекта Туран и проспекта Улы Дала частично перекроют, передает zakon.kz.
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в рамках реализации проекта "Строительство ул. №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран" проведет работы по устройству асфальтобетонного покрытия, - сообщает пресс-служба столичного акимата.
Строительные работы пройдут 17 августа с 08:00 до 24:00.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - отметили в транспортном управлении.
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