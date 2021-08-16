Бекшин пообещал ослабить карантин, если 70% населения вакцинируется

"Если мы охватим хотя бы 70-80% нашего населения вакцинацией, то сможем поэтапно снижать ограничительные меры", - сообщил в Instagram главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На сегодня основная задача - это создание иммунной прослойки. Мы видим, что многие европейские страны, достигнув 70% охвата населения полным курсом вакцинации, снижают ограничительные мероприятия. Страны, которые достигли 80-100% вакцинации населения, например Израиль, ограничительные меры снимают полностью, - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач города напомнил, что на сегодняшний день самый крупный мегаполис - Алматы - находится в "темно-красной" зоне. И если горожанам удастся выработать коллективный иммунитет, это значительно снизит нагрузку на медицинские организации.