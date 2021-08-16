Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17 августа, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской области ожидается сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

17-19 августа в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.

На западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

Ночью 17, днем 18-19 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 17-19 августа ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 17-19 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.