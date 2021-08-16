Как сохранить интеллект в старости

Исследователи из США выяснили, что наличие собеседника замедляет снижение интеллектуальных способностей в старости, передает zakon.kz.

Ученые установили, что если в жизни пожилого человека присутствуют люди, готовые его при необходимости выслушать, то у него повышается когнитивная устойчивость - мера способности мозга функционировать лучше, чем ожидается в том или ином возрасте, - пишет lenta.ru.

Исследователи из Нью-Йоркского университета проанализировали данные о 2171 человеке. Средний возраст участников исследования составил 63 года. Они сохраняли для исследователей информацию о частоте социальных контактов, взаимодействиях с близкими людьми. Когнитивную устойчивость ученые выявляли, соотнося измеренный с помощью МРТ объем головного мозга с установленными с помощью нейропсихологических тестов когнитивными способностями человека.

Выяснилось, что наибольшим соотношение имеющихся когнитивных функций с объемом головного мозга было у тех людей, кому был доступен готовый выслушать собеседник. Ученые отмечают, что дальнейшее исследование социальных взаимодействий позволит лучше понять механизмы взаимосвязи психосоциальных факторов с умственным здоровьем.