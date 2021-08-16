Токаев выразил соболезнования родным и близким журналиста Амангельды Сейтханова

16 августа 2021, 23:46
Фото: Facebook/Берик Уали

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования родным и близким известного журналиста Амангельды Сейтханова, передает zakon.kz.

Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана. Он внес неоценимый вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, имя Амангельды Муатканулы навсегда останется в памяти людей и будет вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения, – говорится в телеграмме, текст которой опубликовал официальный представитель Президента Берик Уали в Facebook.

Ранее стало известно о том, что Сейтханов скончался от коронавируса.


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