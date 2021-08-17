Более 17 млн гектаров леса погибло в пожарах в России в 2021 году

В 2021 году площадь лесных пожаров в России достигла 17,08 млн гектаров. Такое количество территории пострадало от огня с января по 16 августа 2021 года, передает zakon.kz.

Эксперты спрогнозировали, что в следующие несколько месяцев показатель продолжит увеличиваться. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году, когда от пожаров пострадали 17 млн га.

Катастрофические пожары продолжаются в Якутии, Иркутской области, на юге Урала и других регионах. Кроме того, в конце лета и начале осени многочисленные пожары бывают в южных регионах России, - отметили в российском отделении Greenpeace.

Специалисты Greenpeace посчитали пожары последствиями процесса изменения климата. Однако возгорания также влияют на окружающую среду. Для решения проблемы эксперты призвали увеличить количество финансирования, выделяемого на борьбу со стихией, усилить охрану массивов и «облегчить бюрократическую нагрузку на лесников».