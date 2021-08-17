Фура протаранила Niva в Алматинской области - водитель погиб

Трагедия произошла около полуночи 16 августа на трассе "Алматы-Бишкек", сообщает корреспондент zakon.kz.

LADA Niva двигалась по дороге в западном направлении в сторону Бишкека. На 87 км трассы, по невыясненным обстоятельствам, водитель LADA выехал на полосу встречного движения.

Легкий внедорожник задел прицеп фуры DAF, двигавшийся навстречу. Сначала колеса, затем кузов.

Водитель LADA, видимо, пытался выровнять неуправляемый автомобиль, сильно вывернул руль, вернул машину на проезжую часть, где ее снова вынесло на "встречку" и повернуло боком.

В стоявшую поперек дороги LADA на полном ходу врезалась другая фура - Volvo - и протащила несколько десятков метров, прежде чем водитель грузовика сумел ее остановить.

Он и очевидцы ДТП бросились на помощь водителю LADA. Но мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Боковую часть, на которую пришелся удар, вмяло в салон.

На месте ДТП работают дознаватели Алматинской области, выясняя подробности аварии.

Стоит отметить, что на LADA Niva установлены разные колеса, все в изношенном состоянии.