Украинские военные показали захват тюрьмы талибами

В сети Интернет появилось новое видео из Афганистана. На нем некие вооруженные люди (с виду бойцы частной военной компании) наблюдают за бунтом в афганской тюрьме и комментируют происходящее по-русски и на украинском суржике, сообщает zakon.kz.

Возможно, это украинские контрактники.

На тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. Освобождают преступников, освобождают "Талибан"... Администрация даже перешла на их сторону. Тут военных вообще нет, ни одной души.

15 августа боевики радикального движения Талибан (организация, запрещенная в Казахстане) вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана.

Они подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолеты американских вооруженных сил, что привело к трагедии.