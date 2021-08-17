Как выгодно приобрести коммерческий транспорт?

Лучшие условия обновления коммерческого парка от бренда ГАЗ.
Обновление автопарка - дело затратное, но необходимое. Как бизнесмену быстро улучшить свой автопарк, повысить доходность предприятия и сэкономить? Для этого существует несколько выгодных продуктов: лизинг и TRADE-IN. Что это за продукты и как выгодно ими воспользоваться.
Сегодня крупнейший участник авторынка - группа компаний "Вираж" с брендом ГАЗ - предлагает сразу два выгодных решения для предпринимателей, чтобы приобрести грузовики ГАЗОН NEXT, ГАЗ 4WD, полноприводный Sadko NEXT и низкопольный автобус Газель City.
Лизинг - отлично подойдет владельцам бизнеса, которые хотят расширить или обновить автопарк. При этом им не нужно прибегать к кредитам, а можно платить только в период пользования техникой с возможностью выкупить ее в конце срока пользования. Важно, чтобы первоначальный взнос был невысоким, условия финансирования были прозрачными и без скрытых комиссий. Именно такие условия предлагает "Вираж" на свои автомобили ГАЗ. Клиенты также смогут получить скидку в 7% от стоимости автомобиля, что сделает покупку приятной.
Для тех, у кого имеются старые автомобили стоит рассмотреть программу Trade-in. Она позволяет обменять ваш автомобиль на новый. Для этого в дилерском центре ГАЗ могут провести онлайн-оценку старого автомобиля и помогут оформить документы. Поскольку обмен автомобиля проводится в дилерском центре, это гарантирует юридическую чистоту сделки. Выгодный обмен на новые и зарекомендовавшие себя грузовики ГАЗ или автобус Газель City позволит вам получить выгоду в 700 000 тенге.
Такие финансовые решения позволят не только обновить автопарк, но и повысить прибыльность бизнеса, снизив расходы на устаревший транспорт. Кроме того, покупка у проверенных дилеров гарантирует прозрачность сделки и качество.
Бесплатная линия по Казахстану 8-800-080-50-08.
Хотите быть в курсе важных новостей?