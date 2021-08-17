Всеобщую амнистию для афганских чиновников объявили талибы

Движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью, - приводит агентство Франс Пресс заявление представителей движения.

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15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно.

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