Очень сильная жара, град и туман ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 18 августа предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь в горных районах юго-востока и на северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке и юге - град, на северо-востоке и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге - пыльная буря. РГП "Казгидромет"

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, усиление ветра 18 м/с, ночью на западе, юго-западе области - туман.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, ночью в горных районах - туман.

В Карагандинской области днем на севере, востоке области - гроза, ночью и утром - туман.

На северо-востоке Жамбылской области ожидается пыльная буря, на северо-востоке, юго-западе области - усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области днем на юге, юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской, на северо-востоке Акмолинской областей ожидается гроза.

Согласно прогнозу, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется очень сильная жара, в Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе в Карагандинской, на востоке и западе Алматинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"