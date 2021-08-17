Песок в рот и кирпичи на спину - сын опекунов издевался над воспитанниками

О том, что над детьми издеваются в одном из частных домов города Сарканд Алматинской области, в полицию сообщили соседи, передает zakon.kz.

Информация поступила в отдел полиции Сарканского района 11 августа текущего года.

Девятилетний ребенок вместе со своими братьями – семи и четырнадцати лет были взяты из детского дома супругами Ч. под опекунство в 2020 году.

Скоро соседи стали замечать, что в доме их постоянно унижают. С их слов, на спину девятилетнего ежедневно в зной кладут шесть кирпичей, а в рот запихивают песок.

Соседи пытались вмешаться, вызывали полицию, но издевательства над детьми продолжались за закрытыми дверями.

Данная информация зарегистрирована в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 ч.2 УК РК ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего"). В ходе следствия малолетний мальчик показал, что физические страдания ему причинял 17-летний сын опекунов, который по результатам расследования водворен в ИВС. пресс-служба ДП Алматинской области

17 августа 2021 года состоялось заседание комиссии, по решению которой, супруги Ч. лишены опекунства, а пострадавшие дети определены в Центр адаптации несовершеннолетних.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования взят на контроль руководством ДП Алматинской области.