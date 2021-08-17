Газировка в Казахстане может сильно подорожать

Производители безалкогольных газированных напитков Казахстана, грозят повысить цены на свою продукцию, сообщает zakon.kz.

По их словам, они вынуждены это сделать из-за высоких ставок на акцизы, передает КТК.

Увеличивать налог будут постепенно – с 7%, но к 2025 году он дорастет до 45%.

В Минздраве объясняют, что таким образом пытаются снизить потребление казахстанцами сахара. Но предприниматели уверены, что государство просто хочет больше денег.

В Казахстане акциз вводится не с целью оздоровления, а чисто фискальной мерой, которая преподносится под предлогом оздоровления. Прежде всего, не были проведены оценка целесообразности и анализ регуляторного воздействия на отрасль. Если мы смотрим по прогнозам ассоциации: отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объема производства и сокращением рабочих мест. президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева

В ассоциации заявляют, что после введения новых ставок газировка в стране подорожает сразу на 85%. А производство упадет вдвое. Предпринимателям придется увольнять сотрудников, хотя любителей сладких напитков от этого меньше не станет.

Приводится статистика о том, что сейчас казахстанец в среднем выпивает 49 литров напитков в год. Это в 1,5 раза меньше, чем в среднем по миру.