Сигареты vs системы нагревания табака: разбираемся в заблуждениях

Несмотря на растущую популярность систем нагревания табака, до сих пор многие курильщики при выборе/отказе от них руководствуются рядом устойчивых мифов и заблуждений. Попробуем разобраться с самыми популярными из них.

Системы нагревания табака – это способ постепенно бросить курить



Иначе говоря, по мнению тех, кто придерживается данного заблуждения, системы нагревания табака не вызывают зависимость, как обычные сигареты. Увы, но это не так. Зависимость вызывает не сам табак, а никотин, содержащийся в нем. Системы нагревания табака просто помогают доставить никотин в организм курильщика, существенно ослабив вред от других веществ, также содержащихся в табаке.

Системы нагревания табака – то же самое, что и обычные сигареты



Выше мы говорили о том, что вред при употреблении табака посредством систем нагревания существенно снижен, чем при курении обычных сигарет. Перейдем к конкретике.

Основной вред курения связан с воздействием на организм веществ, которые помимо никотина содержатся в сигаретном дыме. Исследования показали, что это – сложная химическая смесь, состоящая из 4-7 тысяч вредных соединений.

При этом стики, употребляющиеся в системах нагревания, набиты как раз таки табаком,однако благодаря тому, что стики нагреваются, а не тлеют, из табака высвобождается только никотин с незначительными примесями других веществ. Все это в виде аэрозоля, то есть, пара, поступает в организм курильщика.

Аэрозоль вреден не меньше, чем табачный дым



Очередное заблуждение из разряда, что если нечто так же вредно, как привычное, зачем платить больше. Да, табак и в сигаретах, и в системах нагревания – один и тот же, следовательно, и содержит такие же вредные вещества. Но все решает температура горения.

На кончике тлеющей сигареты температура достигает 600-900 градусов по Цельсию, что приводит к высвобождению всех вредных веществ, содержащихся в табаке. Они вступают в соединения и вместе с дымом поступают в легкие курильщика, вызывая характерные и пагубные изменения. Причем вред тем больше, чем чаще курильщик употребляет сигареты и чем глубже затягивается.

Системы нагревания табака работают на более низких температурах – до 350 градусов по Цельсию. Об этом, в частности, говорится в этом исследовании.

Табак, пропитанный безвредным для организма пропиленгликолем, превращается в аэрозоль, содержащий никотин и поэтому напоминающий по вкусовым ощущениям сигаретный дым – но без характерного привкуса жженой смолы.

В аэрозоле нет вредных веществ



Это уже другая крайность предыдущего мифа. Системы нагревания табака не безвредны. Однако анализ американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) показал, что концентрация угарного газа в аэрозоле является безопасной – не выше, чем в атмосферном воздухе. А содержание других вредных веществ – формальдегида, бензопирена и акролеина значительно ниже (пример: акролеин – на 89-95%, формальдегид – на 66-91%), чем в сигаретном дыме.

Если говорить о веществах, которые есть в аэрозоле, но нет в сигаретном дыме, то их всего четыре. Они были выделены производителем в рамках оценки аэрозоля для подачи в FDA. Но поскольку уровни этих веществ ничтожно малы, в отчете FDA указано:

"После рассмотрения предоставленных токсикологических данных, снижение вредных и потенциально вредных веществ подтверждает преимущество для курильщиков… Хотя некоторые вещества обладают генотоксичными или цитотоксичныими свойствами, они представлены в очень малых дозах, а их потенциальное влияние нивелируется снижением количества и уровня вредных продуктов горения, содержащихся в сигаретах".

Системы нагревания табака не признают в развитых странах



Собственно, упомянутые выше исследования как раз и доказывают, что это заблуждение в корне неверно. Более того, в западных странах многочисленные исследования альтернатив обычному курению как раз и финансируются потому, что там решили в корне пересмотреть позицию по отношению к этой вредной привычке. Курс взят не на запреты, а на снижение вреда – как для самих курильщиков, так и для их окружения.