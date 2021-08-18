В Аль-Фарабийском районе Шымкента в этом году построят 29 спортивных площадок

18 августа 2021, 09:58
Фото: Пресс-служба акимата города Шымкент

В соответствии с поручением главы государства по развитию массового спорта среди граждан всех возрастов в Аль-Фарабийском районе города Шымкент в этом году планируется построить 29 современных спортивных площадок.

В частности, четыре спортивные площадки будут построены за счет личного фонда мецената Серика Тюльбасова, 25 - за счет бюджетных средств.

В настоящее время на благо населения переданы строящиеся за счет спонсора спортивные площадки по улице Калдаякова, №4/5, ул. Алимбетова, 45в, мкр. «Отырар», №52 и в жилом массиве «Текесу». Остальные площадки будут построены и введены в эксплуатацию до конца года
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