BMW снес бетонные столбы в Алматы

18 августа 2021, 12:35
Фото: Zakon.kz

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль BMW X5 снес бетонные столбы в Алматы, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на перекрестке Навои - Токтабаева.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Навои в северном направлении. BMW X5 выехал на полосу встречного движения для обгона Toyota Land Cruiser Prado, и в этот момент Prado начал поворачивать, в результате чего произошло столкновение. BMW X5 снес два бетонных столба, также машина перелетела через арык и вылетела на пустой тротуар.

Столбы упали на проезжую часть. Один столб упал на Toyota Land Cruiser Prado.

В ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По словам водителя BMW X5, водитель Toyota Land Cruiser Prado не включил поворотник.


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