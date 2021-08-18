Какая вы пицца по знаку зодиака

Мало кто догадывался, что знак зодиака может указать на предпочтения в еде, передает zakon.kz.

Об этом 5-tv.ru рассказали астрологи.

Овен

Представители этого зодиакального круга - остренькая пицца Пепперони.

Овны прямолинейны и иногда грубы - могут быть такими же острыми, как и Пепперони. Окружающим тяжело найти общий язык с этими представителями огненной стихии.

Телец

Рожденные под этим созвездием - закрытая пицца Кальцоне.

При первой встрече с Тельцами не всегда можно понять, что они из себя представляют. Представители этого зодиакального круга иногда кажутся не совсем приветливыми, но стоит пообщаться с ними побольше, вы сразу узнаете их лучшие стороны.

Близнецы

Близнецы - Четыре сыра.

Рожденные под этим созвездием, как пицца, многогранны. Этих представителей зодиакального круга по праву можно назвать одним из самых переменчивых знаков зодиака. Они любят быть в центре внимания. Близнецы - душа компании, они стараются поднять настроение своим близким. Но иногда даже эти весельчаки и балагуры хотят погрузить в унынье и побыть наедине со своими мыслями.

Рак

Представители этого зодиакального круга - такие же разносторонние, как и пицца Четыре сезона.

Раки могут одновременно увлекаться наукой, искусством и спортом, при этом преуспеть во всех сферах сразу. Эти представители водной стихии привыкли во всем быть первыми. Их задатки лидера будут заставлять снова и снова покорять новые вершины.

Лев

Рожденные под этим созвездием похожи на простую, но при этом безумно вкусную Неаполитанскую пиццу.

Мало, кто знает, что это итальянское блюдо впервые было сделано из подручных ингредиентов: моцареллы, помидоров, базилика и оливкового масла, которое добавляют в тесто. На праздничных застольях пицца нередко занимает место в центре стола. Так и Львы любят всегда быть в центре внимания. Если кто-то попытаться занять место этих представителей огненной стихии, они непременно спихнут его с пьедестала.

Дева

Для консервативных Дев как нельзя лучше подходит классическая пицца Маргарита.

Рожденные под этим знаком зодиака не любят жить в избытке, они привыкли довольствоваться малым. Они закрыты, порой даже замкнутыми. Но несмотря на них необщительность, люди к ним все равно тянутся.

Весы

Для представителей воздушной стихии лучше всего подходит пицца Капричоза.

Весы отличаются своей харизмой и задорным характером - могут найти общий язык с любыми людьми. Представителям этого зодиакального круга легко заводить новые знакомства и вливаться в незнакомые компании.

Скорпион

Скорпионы отличаются своих резким характером, поэтому им больше всего подходит самая острая пицца Дьябло.

Среди ее ингредиентов - перец чили, который, как нельзя лучше описывает переменчивый нрав этих представителей водной стихии. При первом знакомстве Скорпионы могут показаться вам добрыми и милыми. Но стоит узнать их получше, вы сразу поймете, что они не так просты, как кажутся. Они, как пицца Дьябло, стоит вам откусить кусочек и вы почувствуете вкус сыра и только после острый перец.

Стрелец

Рожденные под этим знаком зодиака, как и Скорпионы, таят в себе много загадок и секретов, а раскусить их получится не сразу. Для Стрельцов больше всего подходит Баварская пицца.

Блюдо с копченными колбасками и соленными огурцами - нравится далеко не всем. Так и представителям этой огненной стихии тяжело заводить новые знакомства. Окружающие не с первого раза могут по заслугам оценить пылкий нрав и своеобразное чувство юмора Стрельцов.

Козерог

Для представителей этого зодиакального круга лучше всего подходит пицца Барбекю - одновременно и острая, и сладкая.

Представители земной стихии отличаются своим переменчивым характером. Окружающим Козероги могут показаться холодными и отстраненными, но только близкие люди знают, что на самом деле они - очень ранимые и чувственные личности.

Водолей

Водолеям лучше всего подходит Гавайская пицца - итальянское блюдо, сочетающее в себе соленую ветчину и сладкие ананасы, придется по вкусу только истинным гурманам.

Рожденные под этим знаком кажутся загадочными, а порой даже странными. Эксцентричный характер не мешает этим представителям воздушной стихии влюблять в себя людей. Водолеи с легкостью заводят новые отношения, как любовные, так и дружеские.

Рыбы

Пицца с морепродуктами лучше всего подойдет для креативных Рыб.

Эти представители зодиакального круга не любят банальные вещи. К любому делу они найдут творческий подход. Они не стремятся занять первое место на пьедестале почета. Для рожденных под этим знаком зодиака важен не результат, а удовольствие от процесса.