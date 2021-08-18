Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал причину развала СССР, передает zakon.kz.

Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду народных депутатов и Верховному совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти. Авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов, - сказал он РИА Новости.

Люди, как отметил экс-президент СССР, не хотели возвращения к прежним порядкам, и созданные в результате перестройки демократические институты в целом выдержали испытание.

Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: "Валите все на Горбачева". Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР - прим. ред.), опровергнуть их невозможно. Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению союза. Михаил Горбачев

По его мнению, шанс сохранить СССР на обновленной основе, даже после принятия республиками деклараций независимости, все-таки был.

Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Беларуси, заявивших о прекращении существования СССР. Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны. Михаил Горбачев

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В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации союза, которая, как они утверждали, должна была начаться 20 августа во время подписания нового Союзного договора. По договору, СССР должен был трансформировался в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик. При этом каждая союзная республика обладала бы правом выхода из СССР с образованием самостоятельного государства.

В ГКЧП в августе 1991 года вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.

Их активно поддержали председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов, замминистра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников, заведующий Общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин, член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента СССР Владимир Медведев, начальник охраны резиденции президента СССР в Форосе Вячеслав Генералов, заместитель председателя КГБ СССР Гений Агеев и некоторые другие.

В "Заявлении советского руководства" от 19 августа было объявлено о якобы неспособности Михаила Горбачева по состоянию здоровья исполнять обязанности президента и о переходе полномочий президента СССР к Геннадию Янаеву, а также о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях страны сроком на шесть месяцев.