Новое карантинное постановление подписано в Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин подписал новое карантинное постановление, передает zakon.kz.

Изменения коснутся учебных заведений.

Акимам городов и районов Карагандинской области, Управлению образования Карагандинской области (Кожахметова Г.Ш.), руководителям городских и районных отделов образования, ректорам высших учебных заведений, директорам организаций образования обеспечить:

1) информационное разъяснение необходимости вакцинации студентов и сотрудников средне-специальных учебных заведений и ВУЗов;

2) завершение вакцинации педагогов и технического персонала, персонала общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;

3) внедрение системы Ashyk во всех организациях образования и воспитания в целях контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов и сотрудников, персонала общежитий, столовых и родителей при посещении;

4) приемку учреждений образования в соответствии с вышеуказанными санитарными требованиями по формату обучения, организации питания, заполняемости учебных помещений, в том числе в кабинетах, корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах, комнат в общежитиях, исключающие переуплотненность в соответствии с требованиями главы 13 СП № 611;

5) соблюдение масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 м;

6) вакцинацию студентов в возрасте от 18 лет и старше, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;

7) установку рециркуляторов воздуха в лекционных залах или проветривание, а также проветривание всех помещений;

8) заселение в общежития только вакцинированных студентов, за исключением несовершеннолетних студентов, а также лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца.

С началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:

раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

в средне-специальных и высших учебных заведениях задействовать все возможные входы/выходы;

ежедневный фильтр всех сотрудников и обучающихся при входе в объекты образования;

запрет на проведение любых массовых мероприятий, за исключением лекций;

отмену кабинетной системы обучения;

разобщение классов и организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

обязательное проветривание помещений, включая учебные, спортивные, производственные, рекреации и т.д.;

усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в учебных заведениях, в том числе в столовых, общежитиях и т.д.;

дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн-обучение) в зависимости от количества случаев в инкубационный период, выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, количества близких контактных лиц.

Постановление вступает в силу с 21 августа.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.