Новое карантинное постановление подписано в Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин подписал новое карантинное постановление, передает zakon.kz.
Изменения коснутся учебных заведений.
Акимам городов и районов Карагандинской области, Управлению образования Карагандинской области (Кожахметова Г.Ш.), руководителям городских и районных отделов образования, ректорам высших учебных заведений, директорам организаций образования обеспечить:
1) информационное разъяснение необходимости вакцинации студентов и сотрудников средне-специальных учебных заведений и ВУЗов;
2) завершение вакцинации педагогов и технического персонала, персонала общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;
3) внедрение системы Ashyk во всех организациях образования и воспитания в целях контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов и сотрудников, персонала общежитий, столовых и родителей при посещении;
4) приемку учреждений образования в соответствии с вышеуказанными санитарными требованиями по формату обучения, организации питания, заполняемости учебных помещений, в том числе в кабинетах, корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах, комнат в общежитиях, исключающие переуплотненность в соответствии с требованиями главы 13 СП № 611;
5) соблюдение масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 м;
6) вакцинацию студентов в возрасте от 18 лет и старше, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца;
7) установку рециркуляторов воздуха в лекционных залах или проветривание, а также проветривание всех помещений;
8) заселение в общежития только вакцинированных студентов, за исключением несовершеннолетних студентов, а также лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца.
С началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:
Постановление вступает в силу с 21 августа.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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