Новый городской маршрут запускают в столице

В Нур-Султане запустят новый городской маршрут сообщением "Рынок "Орда базар" - ЖМ "Уркер", передает zakon.kz.

По поручению акимата города Нур-Султан и просьбам жителей жилого массива "Уркер" с 19 августа запускается новый городской маршрут №45 сообщением "Рынок "Орда базар" - ЖМ "Уркер", - пишет пресс-служба акима города.

Маршрут проходит по шоссе Алаш (Рынок "Орда базар") - проспект Богенбай батыр - проспект Республики - проспект Кабанбай батыр - улица Сарайшык - улица Мухамедханова - улица Ч. Айтматова - Кургальджинское шоссе - далее ЖМ "Уркер".

Как отмечается, отслеживание автобусов в режиме реального времени доступно в приложении 2ГИС.

Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда производится только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода, - резюмируется в сообщении.