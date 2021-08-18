300 тысяч деревьев планируют высадить в Алматы осенью

О сезоне предстоящей осенней посадки деревьев рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Как уточняется, старт посадок намечен на конец сентября. И пройдут они в несколько этапов.

Так, будут сделаны массовые посадки вдоль жилых массивов, в основном в Наурызбайском и Алатауском районах, вокруг таких ЖК, как "Алгабас", "Шугыла" и др. Кроме того, планируются посадки вдоль магистральных улиц - пр. Рыскулова, Абая, Аль-Фараби, ул. Тимирязева. По тротуарам, по разделительной полосе. На участках, где нет деревьев, и на территориях, где завершены работы по пробивке магистральных улиц - пр. Абая, ул. Алатау, - пишет пресс-служба акимата города.

Отмечается, что с жителями города будет проведена традиционная акция "Зеленый двор" по озеленению придомовых территорий. Всего планируется высадить 300 тыс. деревьев.

В этом году ввиду низкой приживаемости и высокой заболеваемости город отказывается от лип и катальп, туй. Предпочтение отдается районированным деревьям, в том числе привычному тополю "Казахстанскому", без пуха, и вязу, более известному как карагач, - говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы горожан, аким сообщил о том, что в Сосновом бору в рамках акции "Жасыл Алматы" высажено 5,5 тыс. деревьев сосны. Инициативной группой ЭКО фонда "Табигат" на территории сквера высажено 350 сосен и 500 яблонь.

Для ухода за насаждениями подготовлена скважина и проложена поливочная система. 80% деревьев поливаются благодаря автоматической системе. В рамках акции "Жасыл Алматы" в сквере Сосновый, вдоль кладбища "Западное", вдоль ул. Б. Момышулы посажено более 176 тыс. саженцев деревьев. Напротив Соснового бора высажена березовая роща, где насчитывается 2,5 тыс. деревьев. По согласованию с археологами высажено около 2 тыс. деревьев вокруг Сакского кургана. В мкр. Боралдай, Зердели строятся новые парки, - резюмируется в сообщении.