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22:43 18.08.2021

Прибытие российского самолета из Кабула ожидается в Алматы

pixabay.com pixabay.com
По предварительной информации, на борту российского самолета, который приземлится в Алматы, находятся сотрудники ООН.

В аэропорту Алматы ожидают прибытие российского самолета из Афганистана, передает zakon.kz.

Относительно борта из Афганистана, который должен в течение часа прибыть в Алматы, источник, близкий к МИД, сообщил, что на борту одни ООНовцы, граждане иностранных государств, которые работали в Кабуле. Ни одного гражданина Афганистана. В Казахстане они временно разместят свою миссию, - написал общественный деятель Денис Кривошеев в Facebook.

Он также отметил, что все расходы по их пребыванию в Алматы будут оплачиваться из бюджета ООН. Около 200 человек должны снять жилье, офисы и транспорт.

Елена Беляева
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