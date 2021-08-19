Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. Это первый ее совместный ребенок с комиком Колином Джостом, за которого она вышла замуж в октябре 2020 года, сообщает zakon.kz.

Новостью поделился счастливый отец – 39-летний комик и сценарист программы Saturday Night Live в Instagram рассказал, что на свет появился мальчик. Его назвали красивым и необычным именем Космо.

Новость о том, что суперзвезда и ее супруг Колин Жост ждут появления на свет совместного ребенка, стала известна всего месяц назад.

36-летняя Скарлетт Йоханссон не афишировала беременность. Слухи про ее интересное положение появились в конце весны. Инсайдер сообщил, что актриса не будет участвовать в большинстве промоакций, приуроченных к выходу нового фильма про "Черную вдову". Она хотела поберечь себя и не привлекать лишнее внимание.

Йоханссон и Жост официально подтвердили информацию о своем романе в 2017 году. Спустя три года пара поженилась. У них родился первый совместный ребенок.

Для звезды "Мстителей" и "Призрака в доспехах" этот брак третий. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

Двухлетние отношения пары убил слишком плотный рабочий график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съемок очередного фильма Райан серьезно увлекся коллегой Блейк Лайвли, звездой сериала "Сплетница". Рейнольдс и Лайвли поженились вскоре после того, как артист развелся с Йоханссон.

Позже Скарлетт вступила в брак с французским журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз Дороти.

Пара начала встречаться в 2012 году. Спустя два года отношений американская звезда и французский редактор поженились. В 2014 году Скарлетт родила дочь Роуз. Рождение малышки не спасло их брак – супруги разошлись в 2016 году, а год спустя Йоханссон подала на развод. Именно тогда она и начала встречаться с Колином.