Садриддин Ахмедов попал в топ-10 лучших молодых боксеров мира

Список десяти лучших боксеров, которым еще не исполнилось 25, составили спортивные журналисты из США, сообщает zakon.kz.

Как считают Тодд Гришам и Стив Ким, лучшим молодым боксером является Шакур Стивенсон, на втором месте — Верджил Ортис-младший, а третьим Себастья Фундора. Все представители США, передает Sports.kz.

Но в топ-10 они внесли и казахстанца Садриддин Ахмедова. По их мнению, он седьмой из лучших молодых боксеров мира.

Свой последний поединок Ахмедов провел 30-го января в Куэрнаваке (Мексика), тогда он победил представителя Нидерландов Стивена Даньо.

Our good friend @SteveKim323 and @Grishamfight have ranked the top 10 fighters under the age of 25 in ESBC, including some new additions to the ESBC roster!



Who's your favourite new addition? Do you agree with our list? Let us know????