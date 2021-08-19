Садриддин Ахмедов попал в топ-10 лучших молодых боксеров мира

Список десяти лучших боксеров, которым еще не исполнилось 25, составили спортивные журналисты из США, сообщает zakon.kz.
Как считают Тодд Гришам и Стив Ким, лучшим молодым боксером является Шакур Стивенсон, на втором месте — Верджил Ортис-младший, а третьим Себастья Фундора. Все представители США, передает Sports.kz.
Но в топ-10 они внесли и казахстанца Садриддин Ахмедова. По их мнению, он седьмой из лучших молодых боксеров мира.
Свой последний поединок Ахмедов провел 30-го января в Куэрнаваке (Мексика), тогда он победил представителя Нидерландов Стивена Даньо.
Our good friend @SteveKim323 and @Grishamfight have ranked the top 10 fighters under the age of 25 in ESBC, including some new additions to the ESBC roster!— eSportsBoxingClub (@ESBCGame) August 12, 2021
Who's your favourite new addition? Do you agree with our list? Let us know???? pic.twitter.com/BoV4qHMrsn
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