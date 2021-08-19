Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что будет, если удалить все мессенджеры, передает zakon.kz.

Мессенджеры в наше время, как отметила она агентству "Прайм", стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей, так как многие многие рабочие процессы сейчас осуществляются с помощью мессенджеров.

В условиях дистанционной занятости, как подчеркнула эксперт, мессенджеры - это необходимый канал связи с работодателем, клиентами, сотрудниками разных подразделений, это способ быстрого получения нужной информации.

Для бизнеса мессенджеры, помимо стандартных коммуникационных функций, еще и канал продаж, поиска клиентов и поставщиков, дополнительная реклама, способ коммуникации с потребителем. Анастасия Ильичева

Благодаря мессенджерам можно найти соратников и поддерживать связь, если занимаешься спортом, имеешь какие-то увлечения. Такие группы по интересам пользуются популярностью и составляют довольно большую часть функций мессенджера.

Новостные каналы в мессенджерах имеют активную, постоянно растущую аудиторию, так как в настоящее время люди все больше предпочитают получать информацию из таких каналов, чем с помощью ТВ и других привычных СМИ. Даже родительские чаты сейчас заменили всем известные встречи в школе.

Одним словом, удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии. Анастасия Ильичева