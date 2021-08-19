Почему вакцины от коронавируса есть, а лекарства нет

Почему вакцины от коронавирусной инфекции созданы, а эффективного лекарства пока нет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает zakon.kz.

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов (лекарств от COVID-19 - прим. ред.), так как все предполагали, что это сезонная инфекция. Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся, - заявил он РИА Новости.

Разработка препаратов, как отметил инфекционист, занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует огромных средств.

Как напомнил Горелов, есть примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов - корь и бешенство.

Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить его. Александр Горелов