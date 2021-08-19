Жительница Алматы разводила в квартире кошек и устроила в ней свалку

Жительница Алматы устроила в квартире непроходимую свалку и содержала порядка 30 кошек, чем доставляла неудобства соседям. Об этом сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, передает zakon.kz.

По обращению жителей дома 66 ул. Шарипова Алмалинского района г. Алматы в отношении гражданки А., которая в данном доме у себя в квартире разводит кошек в количестве 25-30, и собирает в квартире бытовые отходы, тем самым создает неудобство жителям дома. Совместно с акиматом Алмалинского района, ветеринарно-санитарной службой был осуществлен выезд по данному адресу, где были отловлены кошки и вычищена квартира от бытового мусора. Есен Искаков

Судя по фото, женщина захламила квартиру до самого потолка, как она живет в этом бедламе, остается только догадываться.

По словам Есена Искакова, она привлечена к административной ответственности по статье 408 КРКобАП - за нарушение правил содержания и выгула кошек.

Эта статья предусматривает предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей (8 751 тенге).