Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,59 тенге, поднявшись на 1,03 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,3-427,7 тенге, евро – 498,7-500,7 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 19 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,43%, составив $64,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 1,26% — до $67,37 за баррель.