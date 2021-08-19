Lexus перевернулся в Алматы

19 августа 2021, 12:33
Фото: pxhere.com

В Алматы в результате ДТП перевернулась машина, сообщает zakon.kz.

19 августа около 07.55 водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, следуя по второстепенной дороге по ул. Жургенева в восточном направлении, на пересечении с ул. Латифа Хамиди, выехав на перекресток, допустил столкновение с автомобилем Lexus GS300, который следовал по ул. Латифа Хамиди в южном направлении. В результате столкновения Lexus опрокинулся на крышу. Водитель данной автомашины пострадал, - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Данный факт принят в производство сотрудниками УП Медеуского района.

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Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)


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