Мошенники блокируют телефоны привитых людей - фейк

Предупреждение о новом виде мошенничества распространяется в мессенджерах, передает zakon.kz.

Злоумышленники якобы звонят и просят абонента нажать цифру 1, если человек уже получил вакцину против COVID-19. После этого телефон блокируется. Подтверждений этому нет, - говорится в сообщении stopfake.kz.

В Службе реагирования на компьютерные инциденты (KZ-Cert) рассказали, возможен ли подобный вид мошенничества с технической точки зрения.

Посредством звонка телефоном завладеть невозможно, если только мошенники уже не завладели какими-либо пользовательскими данными с помощью социальной инженерии. Например, если ранее передали какие-либо коды доступа, СМС-коды и иные авторизационные данные. представители KZ-Cert

Социальная инженерия - это метод получения личных данных пользователей, основанный на изучении их психологических особенностей. Примерами социальной инженерии можно считать фейковые рассылки от имени банков, звонки "представителей служб безопасности" с просьбой назвать СМС-код или CVC-код банковской карты и прочее.

Как отмечается, заблокировать мобильный телефон, просто позвонив на него, невозможно.

Однако мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным, обманным путем получив СМС-коды, пароли или иную приватную информацию, - отмечается в сообщении.