Правила размещения НПА на интернет-портале разработал Минюст

Министерство юстиции РК разработало Правила размещения проектов подзаконных нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов, сообщает zakon.kz.

Так, для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" размещаются проекты подзаконных нормативных правовых актов, не содержащие информацию с ограниченным доступом, вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним, за исключением проектов НПА Президента РК, разработанных Канцелярией Первого Президента РК – Елбасы, Администрацией Президента РК, до направления на согласование в заинтересованные государственные органы.

Проекты подзаконных НПА размещаются на казахском и русском языках.

Как отмечается, проекты подзаконных НПА, касающихся торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных госорганов в срок не менее чем за 30 календарных дней до их принятия для публичного обсуждения, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

При этом срок размещения проектов подзаконных нормативных правовых актов на портале для публичного обсуждения не может быть менее 10 рабочих дней.

По проектам подзаконных НПА, разрабатываемым в рамках поручений Президента РК, Правительства РК или премьер-министра со сроком исполнения не более 30 календарных дней, а также предусматривающих принятие решений об утверждении бюджетов всех уровней, срок размещения для публичного обсуждения сокращается до 5 календарных дней.

Для проектов подзаконных НПА, предусматривающих принятие решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима, установлении (снятии) карантина или ограничительных мероприятий, в случаях, предусмотренных в области ветеринарии, объявление ЧС природного и техногенного характера, а также разработанного в связи с временными ограничительными мероприятиями по причине неблагополучной эпидемиологической ситуации, в том числе с карантином, срок размещения для публичного обсуждения составляет один календарный день.

Замечания и предложения, поступившие после окончания установленных государственным органом-разработчиком сроков для публичного обсуждения проектов, не рассматриваются.

Оператор в течение одного рабочего дня осуществляет проверку на соответствие поступивших замечаний и предложений установленным требованиям и принимает решение об их публикации.

Государственные органы-разработчики проектов подзаконных НПА рассматривают замечания и предложения не позднее трех рабочих дней с момента поступления и размещают на портале принятое решение об их принятии либо отклонении с указанием обоснований.

В течение одного рабочего дня, следующего после дня публикации на портале отчета, государственными органами-разработчиками проектов подзаконных нормативных правовых актов в определенное ими время в режиме "on-line" проводится дополнительное обсуждение проектов подзаконных нормативных правовых актов с учетом опубликованного отчета.

После завершения дополнительного обсуждения, уполномоченные сотрудники государственных органов-разработчиков проектов подзаконных нормативных правовых актов формируют и публикуют на Портале окончательный вариант отчета.

Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА", публичные обсуждения проводятся до 3 сентября.