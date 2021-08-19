Единая база магистерских и докторских работ появится в Казахстане

В Министерстве образования и науки разработают единую базу, где будут храниться все научные работы, передает корреспондент zakon.kz.

У нас будет репозиторий учебных работ. Все эссе, диссертации, магистерские, докторские, курсовые работы отныне будут проверяться через единый репозиторий научных работ. Второй раз написать такую же работу теперь не получится. В следующем году работа будет завершена. Это позволит нам сделать еще один большой шаг по обеспечению академической честности среди студентов и научной сферы, - сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на Республиканской августовской конференции педагогов.

Кроме того, защита докторских диссертаций будет транслироваться в прямом эфире.

Все диссертации, которые были защищены с 2021 года, будут находиться в открытом доступе на сайтах самого вуза и Национального центра экспертизы. Теперь по итогам защиты у диссертационного совета будет четыре варианта: присудить или нет, отправить на повторную защиту или доработку, - пояснил глава МОН.

Ранее на конференции Асхат Аймагамбетов сообщил, что с 2022 года ужесточат требования для получения "Алтын белгі". А с этого года учителя смогут выбирать учебники для школьников.

Также он высказался о разрыве в качестве знаний школьников.

Тамила Языкова, Нур-Султан