В Алматы на несколько дней перекроют одну из крупных улиц

В Алматы с 19 по 24 августа перекроют улицу Шаляпина в связи с ремонтными работами, сообщает zakon.kz.

Уважаемые алматинцы! В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 19 по 24 августа текущего года с 23:00 до 6:00 движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по ул. Шаляпина от ул. Берегового до ул. Щепеткова. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении Управления городской мобильности.