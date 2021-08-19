К алматинской молодежи обратились с призывом

Алматинскую молодежь призывают вакцинироваться, передает zakon.kz.

В Алматы эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За 18 августа зарегистрировано 1570 случаев коронавирусной инфекции, из них 1475 - с симптомами и 95 - без симптомов. Наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди граждан 20-39 лет, что составляет 35,6%.

Директор Центра креативных индустрий "Алматы менеджмент университета" Дана Шаяхмет и режиссер, заслуженный деятель РК Карлыгаш Ажиева обратились к алматинской молодежи с призывом вакцинироваться.

Вакцинация на сегодня остается единственным средством защиты от COVID-19 и его последствий.

Мы с супругом в первую очередь сделали прививку для семьи. Потому что мы, как молодые члены своей семьи, несем ответственность за здоровье своих старших. И если они могут иметь какие-то противопоказания или риски, то мы более устойчивы в своем иммунитете и можем позволить себе поставить вакцину и сохранить, таким образом, здоровье своих близких. Вакцинация - это верное решение сейчас для всех нас. Дана Шаяхмет

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 5153 человека, вторым компонентом - 6276. Всего за весь период вакцинированы I компонентом 828 376 человек, II компонентом - 655 235. По темпам вакцинации в стране Алматы находится в числе лидеров. Тем не менее, работы по формированию коллективного иммунитета не завершены. Для горожан в Алматы обеспечена доступность вакцин и созданы все условия. В городе функционируют 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.

Переболевшая коронавирусной инфекцией режиссер, заслуженный деятель РК Карлыгаш Ажиева также призывает жителей Алматы вакцинироваться, чтобы город мог успешно выйти из сложной эпидемиологической ситуации.

Я режиссер, руководитель продюсерского центра, воспитатель, педагог. И мне очень горько, что уже второй год мы не можем заниматься своим любимым делом. Мы можем радовать людей, нести им культуру, петь, веселить. И очень жаль, что этого не происходит. Потому что творится какая-то странная вещь - бесконечный карантин из-за того, что люди не активно идут на вакцинацию, - отметила она.

По ее словам, она переболела коронавирусом и знает, как болезнь опасна.

Выдержав временной интервал после болезни, завтра я иду вакцинироваться. Потому что хочется, чтобы мы уже работали, встречались, не сидели только в социальных сетях, все от этого уже устали. Поэтому призываю всех горожан сделать прививку. Карлыгаш Ажиева