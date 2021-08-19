Токаев заслушал отчет акима ВКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, который отчитался перед главой государства о социально-экономической ситуации в регионе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По словам акима, объем производства, в частности, индекс физического роста, составил 5%, инвестиции в основной капитал выросли более чем на 5%. Обеспечен рост показателей в сельском хозяйстве и строительстве.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития экономики. В частности, речь шла о завершении второй очереди металлургического комплекса "Актогай", что позволит вдвое увеличить производственные мощности данного объекта.

Президент был проинформирован о готовности региона перейти к традиционному формату обучения. Персонал учреждений образования прошел вакцинацию. В целом по региону темпы вакцинации составляют 10 тыс. человек в день. К концу сентября основной контингент будет привит первым компонентом, а к концу октября - вторым. Всего планируется вакцинировать 747 тыс. жителей области.

Даниал Ахметов также проинформировал главу государства об исполнении поручений в сфере развития массового спорта. Для дальнейшей поддержки школьного спорта дополнительно выделено 890 млн тенге. На сегодняшний день свыше 50% школьников имеют возможность заниматься спортом. В этом году планируется завершить строительство 15 крупных спортивных сооружений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость исполнения государством социальных обязательств, включая оказание поддержки многодетным и малообеспеченным семьям.