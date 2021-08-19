Дачный сторож поджег пенсионера в ЗКО

Инцидент произошел в дачном обществе "Микробиолог" и закончился убийством, сообщает zakon.kz.

63-летний мужчина разбирал свою старую дачу. Местный сторож (инвалид первой группы) попытался его остановить.

Словесная перепалка переросла в открытый конфликт, пенсионер схватил пневматическую винтовку. Сторож, в ответ, плеснул на него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Испугавшись содеянного, он попытался потушить огонь, но пострадавший уже получил сильные ожоги, более 90%, от полученных травм мужчина скончался в больнице. официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков

Мужчина задержан, начато досудебное расследование по статье 106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).