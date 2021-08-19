Взятка в виде барана – в ЗКО задержали полицейского

В Западно-Казахстанской области задержали следователя по подозрению в получении взятки - ему подарили барана, сообщает zakon.kz.

Случай прокомментировал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков, передает портал "Мой Город".

Задержанным является старший следователь следственного управления. Однако сам сотрудник утверждает, что купил тушу барана за 40 тысяч тенге. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 366 УК РК "Получение взятки", окончательное обвинение пока не предъявлено. В настоящее время по подследственности материалы уголовного дела передано в антикоррупционную службу для дальнейшего расследования. официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков